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Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
632 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: РИА Новости
В Москве выздоровели еще 632 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 тыс. 652», — сообщила вице-мэр.
После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.
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Новости Москвы , Общество
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