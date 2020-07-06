Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы рассказали о системе видеоаналитики 

РИА Новости и ещё 13 1 час назад
Власти Москвы рассказали о системе видеоаналитики
Фото: РИА Новости
Система видеоаналитики Москвы используется в строгом соответствии с законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в понедельник.
Ранее агентство РБК опубликовало информацию о том, что на московскую систему массового распознавания лиц пожаловались в ЕСПЧ. Авторы иска полагают, что применение этой технологии на митинге на проспекте Сахарова в сентябре 2019 года могло "позволить мэрии и МВД собрать данные о тысячах сторонников оппозиции", при этом "никакой информации о конкретных угрозах общественному порядку предоставлено не было".
"Иск, о котором идет речь в запросе, в департамент информационных технологий Москвы не поступал. Система видеоаналитики используется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Департамент информационных технологий Москвы не проводит мероприятий, направленных на установление личности конкретного гражданина", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что личность гражданина устанавливают сотрудники правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством.
В ЕСПЧ на вопрос РИА Новости ответили, что жалоба на московскую систему распознавания лиц пока не поступала. "На сегодняшний день суд не получил такое заявление", — сообщили в ЕСПЧ.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Последние новости
Названа причина смерти Эннио Морриконе Названа причина смерти Эннио Морриконе В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Комментарии
Новости Москвы , ЕСПЧ , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Синоптики рассказали об аномальной жаре в Крыму
Синоптики рассказали об аномальной жаре в Крыму
«Не прочь выпить и любил казино»
«Не прочь выпить и любил казино»
135 человек умерли от коронавируса в России за сутки
135 человек умерли от коронавируса в России за сутки
21,3 млн тестов на COVID-19 проведено в России
21,3 млн тестов на COVID-19 проведено в России
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
148 млрд рублей составил ущерб экологии после ЧП в Норильске
01:21
148 млрд рублей составил ущерб экологии после ЧП в Норильске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение