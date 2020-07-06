Власти Москвы рассказали о системе видеоаналитики 

Система видеоаналитики Москвы используется в строгом соответствии с законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в понедельник.

Ранее агентство РБК опубликовало информацию о том, что на московскую систему массового распознавания лиц пожаловались в ЕСПЧ . Авторы иска полагают, что применение этой технологии на митинге на проспекте Сахарова в сентябре 2019 года могло "позволить мэрии и МВД собрать данные о тысячах сторонников оппозиции", при этом "никакой информации о конкретных угрозах общественному порядку предоставлено не было".

"Иск, о котором идет речь в запросе, в департамент информационных технологий Москвы не поступал. Система видеоаналитики используется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Департамент информационных технологий Москвы не проводит мероприятий, направленных на установление личности конкретного гражданина", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что личность гражданина устанавливают сотрудники правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством.

В ЕСПЧ на вопрос РИА Новости ответили, что жалоба на московскую систему распознавания лиц пока не поступала. "На сегодняшний день суд не получил такое заявление", — сообщили в ЕСПЧ.