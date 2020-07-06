В многоквартирных домах возобновляется капремонт

В этом году в полном объеме отремонтируют системы газоснабжения и заменят лифты.

В столице возобновляются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков . Ранее в марте работы по капремонту были приостановлены из-за угрозы распространения COVID-19.

«Подрядные организации приступают к подготовительному этапу, необходимому для расконсервации объектов и начала работ. Он продлится примерно 10 дней, — подчеркнул Петр Бирюков. — Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона».

В этом году в полном объеме выполнят работы, необходимые для обеспечения безопасности жителей. Это касается ремонта систем внутридомового газоснабжения и замены лифтов. Проводимые в квартирах работы по стоякам внутридомовых инженерных систем будут перенесены на 2021 год.

«Графики завершения работ скорректированы с учетом технологии производства и сезонности, соответствующая информация будет доведена до жителей», — добавил заммэра.

Кроме того, в столице уже возобновились проверки газового оборудования. Их также приостанавливали из-за пандемии.