В Большом Московском цирке появился слон

Слониха Эколь пополнила список четвероногой труппы Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Новой артистке 3,5 года, ее привезли из Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе цирка.

"Появление собственного слона — значимое и очень важное событие, поскольку эти большие артисты в штате цирка никогда раньше не числились.

Эколь приехала в специально оборудованной повозке. Дорогу, которая заняла 15 часов, девочка перенесла хорошо, рядом постоянно находились ветеринары, а сопровождал транспорт генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он же на протяжении 3,5 лет, с момента рождения Эколь, постоянно летал в Ростов-на-Дону, знакомился, учился, перенимал опыт содержания таких животных", — сообщили в пресс-службе.

В цирке для Эколь строят внутренний и уличный вольеры с бассейном. На прогулку маленькую слониху планируют выводить в парк рядом с цирком, с ней будет работать в том числе один из ведущих мастеров советского и российского цирка, народный артист РСФСР Сарват Бегбуди. За питанием будут тщательно следить: сено, люцерна, трава, хлеб, сушки, сахар, крупа, зеленые ветки, отруби, кукуруза, яблоки, морковка, тыква, бананы, арбузы, огурцы — обязательные продукты в рационе.

"Эколь родилась 18 января 2017 года в зоопарке Ростова-на-Дону. Имя новорожденной 130-килограммовой "малышке" выбирали вместе с горожанами: условием конкурса было присутствие слога "эко", отражающего важность проходившего тогда года экологии", — сообщили в пресс-службе.

Родители слоненка — Синта и Юма — прибыли в Ростов-на-Дону в сентябре 2009 года из берлинского зоопарка Тирпарк. Их первенцем в декабре 2010 года стала самочка Ситара. Сейчас обоим родителям уже по 15 лет. В дикой же природе азиатские слоны в настоящее время находятся под угрозой исчезновения.

"Пока Эколь была маленькой и питалась материнским молоком, она жила с мамой и сестрой отдельно от папы. Теперь, когда все семейство будет жить вместе, возник риск инбридинга (близкородственного скрещивания — прим. ТАСС), что в случае с Эколь чревато непредсказуемыми последствиями для нее и потомства. В практике зоопарков всегда присутствует обмен животными с другими специализированными учреждениями. В Ростовский зоопарк поступило несколько предложений от цирков, но выбор был сделан в пользу Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского — за трепетное отношение к животным и стремление создать комфортные условия для их содержания", — заключили в пресс-службе.