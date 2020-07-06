Названы самые живописные и популярные веломаршруты

Москвичи пользуются городскими велосипедами, самокатами, гироскутерами уже около 10 лет. Протяженность трасс, пригодных для катания на таких видах транспорта в Москве , составляет 850 километров — с учетом выделенных полос.

Жители столицы в сезон каждый день совершают на прокатных велосипедах до тысячи поездок и до трех тысяч поездок на самокатах.

Велодорожки в столице есть не только в парках и зонах отдыха. Они также связывают между собой районы и поселения, позволяя горожанам добраться из одного округа в другой, не пересаживаясь на автомобиль или общественный транспорт.

Так, одним их самых популярных маршрутов находится в районе Бульварного кольца. Он соединил Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской, Мещанский, Красносельский, Басманный и Таганский районы.

Кроме того, еще одна велодорожка идет вдоль улицы большая Никитская — от Центрального выставочного зала «Манеж» и до Садового кольца.

Также прокатиться по специальному маршруту можно по Пятницкой улице, а с Большой Ордынки свернуть на Люсиновскую улицу и уехать из центра в Даниловский район.

Есть веломаршрут, который связывает Якиманку, Гагаринский район, Раменки и Дорогомилово. Москвичи смогут проехать вдоль Крымской набережной и Парка Горького, мимо Воробьевых гор и Мосфильмовского пруда.

Благодаря программе «Мой район» дорожки и выделенные полосы появились на Большой Академической улице и вдоль Северо-Восточной хорды.

Помимо этого, велосипеды и самокаты можно использовать как транспорт, на котором можно быстрее добраться до метро. В прошлом году в ТиНАО провели дорожку от жилых кварталов до станции метро «Филатов Луг» через лесопарк. Путь занимает всего 10 минут, что намного быстрее, чем ехать в объезд на машине или автобусе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.