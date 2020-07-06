365 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

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Свыше 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.

Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 365 человек. За сутки поступили 47 человек, выписаны 13 человек, пятеро умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,1 миллиона случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.