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В больнице в Коммунарке лечатся 365 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
365 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
Фото: РИА Новости
Свыше 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 365 человек. За сутки поступили 47 человек, выписаны 13 человек, пятеро умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,1 миллиона случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Общество
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