«Исцеляющие» сады появятся в медкластере Сколково 

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В Международном медкластере Сколково появятся «исцеляющие» сады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Разработан проект благоустройства, которое станет частью общей концепции «исцеляющей архитектуры», направленной на формирование комфортной среды для пациента в Международном медицинском кластере», — рассказал Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса пояснил, что проект предполагает создание «исцеляющих» садов, парковых пространств, направленных на различные органы чувств человека: зрение, слух, обоняние, и другие.