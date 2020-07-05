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«Исцеляющие» сады появятся в медкластере Сколково 

Москва меняется 7 часов назад
«Исцеляющие» сады появятся в медкластере Сколково
Фото: Москва меняется
В Международном медкластере Сколково появятся «исцеляющие» сады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.
«Разработан проект благоустройства, которое станет частью общей концепции «исцеляющей архитектуры», направленной на формирование комфортной среды для пациента в Международном медицинском кластере», — рассказал Андрей Бочкарев.
Глава Стройкомплекса пояснил, что проект предполагает создание «исцеляющих» садов, парковых пространств, направленных на различные органы чувств человека: зрение, слух, обоняние, и другие.
«Исцеляющие» сады ММК станут такими же объектами здравоохранения, как и клиники, находящиеся в них. Сады объединяют все клиники в единую территорию, создавая общую парковую зону с различными пешеходными и велосипедными маршрутами. Дорожки парка представляют собой кольцевые прогулочные маршруты, объединяющие отдельные уголки парка и кратчайшие тропы, ведущие к площадкам, сооружениям с лечебными процедурами», — отметил заместитель мэра.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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