Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве от коронавируса вылечился ещё 561 пациент 

RT на русском 1 час назад
Общее число выздоровевших после лечения COVID-19 возросло до 157 020, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 561 пациент», — цитирует её ТАСС.
Накануне сообщалось, что в Москве выписали 1620 пациентов, переболевших коронавирусом.
Более 1450 прошедших лечение от COVID-19 в столице стали донорами плазмы для других больных.
URA.RU также сообщало, что в Тюмени начали проводить экспериментальное лечение от коронавируса с использованием плазмы переболевших пациентов.
RT на русском: последние новости
В Москве предупредили о грозе и ветре до 20 м/с В Москве предупредили о грозе и ветре до 20 м/с Пассажиропоток МЦК уменьшился на 70% с начала года Пассажиропоток МЦК уменьшился на 70% с начала года В Москве открылись участки для голосования по поправкам к Конституции В Москве открылись участки для голосования по поправкам к Конституции
Новости Москвы , Видео , Общество , Анастасия Ракова , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск.
Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск.
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
Видео
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Соловьев показал результаты экспертизы по ДТП с Ефремовым
01:29
Соловьев показал результаты экспертизы по ДТП с Ефремовым
Шоу-бизнес Общество
«Снесут в минуты Крымский мост»: Киев пригрозил России
00:27
«Снесут в минуты Крымский мост»: Киев пригрозил России
Армия В мире
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение