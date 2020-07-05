В Москву пришли дикие кабаны 

Специалисты Мосприроды сообщили о появлении диких кабанов на природных территориях столицы. Животных заметили в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворечье» и зелёных массивах Новой Москвы

Они играют большую роль в экосистеме, так как едят вредных насекомых и их личинки. Кроме того, они роют почву в поисках еды, что положительно сказывается на качестве грунта, способствует проникновению семян и рекультивации пород дерева.

Эксперты напомнили, что кабаны опасны для человека и при встрече с ними нужно соблюдать определённые правила. Обычно они осторожны и не станут нападать без повода, однако при появлении опасности становятся агрессивными, говорится на сайте городской мэрии.

Увидев кабана, человеку следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание в надежде, что животное просто не заметит его. Уходить следует аккуратно, медленно и не поворачиваясь спиной. Важно держаться подальше от поросят: не подходить к ним близко, не брать на руки и даже не фотографировать.

Если кабан нападает, нужно забраться на ближайшее дерево. Если растительности нет, необходимо резко увернуться и искать укрытие, пока животное разворачивается.

Ранее NEWS.ru писал, что медведь напал на человека в Ярославле. ЧП произошло на пустынной улице Дзержинского района города.

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