1,5 триллиона рублей вложили в развитие Новой Москвы

Инвестиции в развитие Новой Москвы составили 1,5 триллиона рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал Сергей Собянин , пишет «Интерфакс».

Затраты города составили около 300 миллиардов рублей.

«Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше», — подчеркнул мэр.

По его словам, инвестиции частного бизнеса составили 1,2 триллиона рублей.

За восемь лет в Новой Москве было построено восемь станций метро, более 200 километров дорог, десятки школ, детских садов, поликлиник, больниц. Создано почти четверть миллиона рабочих мест, рассказал Собянин.