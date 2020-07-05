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Собянин раскрыл сумму вложений в развитие Новой Москвы 

BFM.RU и ещё 11 1 час назад
1,5 триллиона рублей вложили в развитие Новой Москвы
Фото: РИА Новости
Инвестиции в развитие Новой Москвы составили 1,5 триллиона рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».
Затраты города составили около 300 миллиардов рублей.
«Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше», — подчеркнул мэр.
По его словам, инвестиции частного бизнеса составили 1,2 триллиона рублей.
За восемь лет в Новой Москве было построено восемь станций метро, более 200 километров дорог, десятки школ, детских садов, поликлиник, больниц. Создано почти четверть миллиона рабочих мест, рассказал Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Интерфакс
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