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Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Фото: depositphotos.com
В аэропортах столицы отменили и задержали свыше 20 рейсов, сообщает сервис "Яндекс. Расписания".
По состоянию на 23.22 мск, во Внуково отменили один рейс, в Домодедово отменено 14 рейсов.
В свою очередь, в аэропорту Шереметьево отменено три рейса и четыре — задержано.
Сведений о задержках и отменах в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , Домодедово
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