25 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице достигло 3929, следует из данных оперативного штаба.
Днем ранее сообщалось о 34 умерших.
"В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. ", — говорится в сообщении штаба.
В оперативном штабе напомнили гражданам, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.