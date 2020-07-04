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В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости 10 часов назад
25 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: РИА Новости
Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице достигло 3929, следует из данных оперативного штаба.
Днем ранее сообщалось о 34 умерших.
"В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. ", — говорится в сообщении штаба.
В оперативном штабе напомнили гражданам, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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