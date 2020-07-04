4 станции «красной» линии метро закрыли в Москве

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Четыре станции Сокольнической линии московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля включительно, сообщает пресс-служба метро.

"Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии будет временно приостановлено с 4 июля 2020 года до утра 7 июля 2020 года в связи с вводом оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обычном режиме станции возобновят работу 7 июля в 5.30.

"Оборотные тупики необходимы для смены направления движения подвижного состава. Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов на данном участке Сокольнической линии", — пояснили в пресс-службе метро.

Отмечается, что в период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами.