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В Москве временно закрыли четыре станции «красной» линии метро 

РИА Новости и ещё 6 3 часа назад
4 станции «красной» линии метро закрыли в Москве
Фото: РИА Недвижимость
Четыре станции Сокольнической линии московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля включительно, сообщает пресс-служба метро.
"Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии будет временно приостановлено с 4 июля 2020 года до утра 7 июля 2020 года в связи с вводом оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в обычном режиме станции возобновят работу 7 июля в 5.30.
"Оборотные тупики необходимы для смены направления движения подвижного состава. Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов на данном участке Сокольнической линии", — пояснили в пресс-службе метро.
Отмечается, что в период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами.
"Для пассажиров временно закрытых станций будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта. Кроме того, на станциях будут дежурить сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогут в проложении маршрута", — добавили в пресс-службе.
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