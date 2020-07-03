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Около 19% от месячной нормы осадков выпало в Москве днем в пятницу 

РИАМО и ещё 1 59 минут назад
19% от месячной нормы осадков выпало в столице
Фото: ТАСС
Днем в пятницу в Москве выпало 18 миллиметров осадков, дожди могут продолжиться и ночью, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«За день выпало 18 миллиметров осадков, но за ночь может выпасть еще», — сказал Синенков.
Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.
Суточный рекорд по количеству выпавших в Москве осадков для 3 июля был установлен в 1982 году. Тогда в столице выпало 50,2 миллиметра осадков.
В пятницу на столичных улицах работают 300 аварийных бригад «Мосводостока», а также 270 единиц техники.
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Новости Москвы , Погода , Александр Синенков , РИАМО
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