19% от месячной нормы осадков выпало в столице

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Днем в пятницу в Москве выпало 18 миллиметров осадков, дожди могут продолжиться и ночью, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков

«За день выпало 18 миллиметров осадков, но за ночь может выпасть еще», — сказал Синенков.

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

Суточный рекорд по количеству выпавших в Москве осадков для 3 июля был установлен в 1982 году. Тогда в столице выпало 50,2 миллиметра осадков.

В пятницу на столичных улицах работают 300 аварийных бригад «Мосводостока», а также 270 единиц техники.