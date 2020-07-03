Собянин поздравил сотрудников ГИБДД

Мэр столицы Сергей Собянин посетил в пятницу 2-й отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве и поздравил личный состав с Днем ГИБДД, вручив награды особо отличившимся сотрудникам.

"Я хочу выразить сегодня благодарность работникам ГИБДД Москвы за то, что совместными усилиями мы за последние годы процентов на 20 снизили ДТП с пострадавшими. На 40% ниже стала смертность на дорогах", — сказал Собянин.

По его словам, таких показателей в Москве удалось добиться несмотря на то, что ежедневно на улицы города выезжает около 3,5 млн автомобилей. "Это уникальные показатели. Мы сегодня уже достигли критериев, которые заложены президентом в национальных приоритетах по безопасности движения на дороге", — заявил мэр.

Размещенный в поселке Рублево 2-й отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве как самостоятельное подразделение был образован в 2004 году. Сегодня в его штате 229 сотрудников. Батальон укомплектован 104 автомобилями и 47 мотоциклами.

Ежегодно сотрудники подразделения осуществляют более 1 500 сопровождений организованных колонн.