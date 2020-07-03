Московские евреи заявили о победе над коронавирусом 

В еврейской общине Москвы больше не осталось больных коронавирусом. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар, передает «Интерфакс».

По его словам, эпидемиологическая обстановка в городе позволила вновь открыть закрытые из-за пандемии синагоги. «Слава Богу, все здоровы. Уже двадцать дней никто не заболел, мы уже открыли наши синагоги», — сказал Лазар.

Он отметил, что синагоги работают с некоторыми ограничениями. Так, в помещение допускается ограниченное количество людей, также учтены требования о соблюдении социальной дистанции и масочного режима. «Надеемся, что это правильный шаг, что уже действительно пик остался позади и с Божьей помощью дальше будет только лучше», — добавил раввин.

В начале июня Берл Лазар заразился коронавирусом. О выздоровлении главного раввина стало известно 12 июня, спустя пять дней после заражения.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом к утру 3 июля достигло 667 тысяч. За весь период зафиксировано 9859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.