Мощный ливень с градом надвигаются на столицу

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и граде в столичном регионе. Согласно прогнозам, в ближайшие часы Москву и область накроет мощный ливень, который будет сопровождаться ветром с порывами до 20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков Росгидромета , в ближайший час с сохранением до 00.00 4 июля по Москве местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град, сильный ветер 15-20 метров в секунду, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели советуют отказаться от поездок на личных автомобилях, обходить рекламные щиты и конструкции не оставлять машины под деревьями. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, передаёт

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что экстремальная жара до 40 градусов, которая ожидается в нескольких регионах России, будет сопровождаться сильнейшими грозами. По её словам, в зоне дождей на три дня окажется большая часть Центрального федерального округа.

Дождь с градом и сильным ветром обещают югу Сибири и Приморскому краю. Штормовой ветер со скоростью до 30 м/сек грозит Хакасии, Туве и ряду районов Красноярского края. Единственным регионом, где будет холодно, окажется Колыма. Там ожидаются ночные заморозки до минус 4 градусов, писал NEWS.ru.