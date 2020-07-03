ФОК с бассейном появится на месте долгостроя в Бибиреве 

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бибиреве на месте долгостроя. Разрабатывается проектная документация, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина

В 2013 году на этом месте началось строительство многоэтажного гаражного комплекса. Два года спустя работы приостановили на стадии закладки фундамента. В 2017-м истек срок действия контракта на строительство.

Когда обсуждались возможные варианты развития территории большинство жителей высказались за строительство ФОКа. Были подготовлены необходимые документы и проведен конкурс по выбору проектной организации.

В декабре 2019 года заключен контракт на проектирование комплекса площадью около 4 тысяч квадратных метров с бассейном и ванной для обучения плаванию детей. Также предусмотрены тренажерный зал и буфет. Начало строительства намечено на 2021 год.

С 2011 года в городе ведется работа по сокращению объектов незавершенного строительства. В этот список попадают площадки, где строительство остановлено более двух лет назад. На сегодня в работе находится 265 таких объектов. С начала текущего года из перечня ликвидировано 15, с 2011 года — 516 объектов.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном запланировано и в Чертанове Южном. ФОК расположится на улице Газопровод, дом 6г, корпус 1, 3. Площадь спортивного объекта составит 6,8 квадратных метров.