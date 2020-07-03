Занятия хатха-йогой на свежем воздухе стартуют на ВДНХ

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Летние занятия хахта-йогой стартуют на веранде Дома культуры ВДНХ с 4 июля 2020 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

«Хатха-йога — одна из самых ожидаемых спортивных активностей для гостей ВДНХ. Впервые занятия стали проходить в Доме культуры год назад, когда выставка отмечала 80-летний юбилей. За семь месяцев в них приняли участие более 700 человек. Местом для летних практик в этом году вновь станет просторная веранда Дома культуры. Занятия проведет член Международного альянса йоги, сертифицированный инструктор хатха-йоги Федерации йоги России Регина Коропат. Она расскажет об основах хатха-йоги, научит грамотно выполнять базовые асаны, даст советы по снятию напряжения в мышцах и правильному дыханию. Тренировки на открытой веранде ждут гостей ВДНХ с 4 июля каждую субботу до конца лета. С наступлением осени их перенесут в балетный зал. Начало в 9:30, продолжительность — 1,5 часа», — сообщили в пресс-службе.

Как там уточнили, количество участников каждого занятия ограничено — не более 30 человек.

«Так как количество участников ограничено, необходимо пройти предварительную регистрацию по телефону Дома культуры: +7 (495) 544‑34-25», — отметили в пресс-службе.

Там отметили, что участникам тренировок необходимо будет выполнять профилактические требования.

«В первую очередь необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Для этого на веранде нанесли специальную разметку, которая позволит во время занятий находиться на безопасном расстоянии в 1,5 м. Коврики для йоги нужно будет принести с собой, при входе всем будут измерять температуру бесконтактным способом», — добавили в пресс-службе.

Хатха — одно из базовых направлений йоги, которое подходит как для начинающих, так и давно практикующих. Включает в себя физическую практику и психологические техники, основанные на правильном дыхании. Регулярные занятия позволяют укрепить иммунитет, улучшить здоровье и эмоциональное состояние.