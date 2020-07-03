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Собянин пожелал школьникам столицы удачи в сдаче ЕГЭ 

Москва24 и ещё 7 1 час назад
Собянин пожелал школьникам удачи в сдаче ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин пожелал московским школьникам удачи в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Сообщение с напутствием опубликовано на странице мэра столицы во "ВКонтакте".
"Дорогие выпускники, сегодня стартовал #ЕГЭ. Очень важный и сложный период для вас, родителей, учителей. Особенно после нескольких месяцев дистанционного обучения. Год выдался нелегкий", — написал градоначальник. По словам Сергея Собянина, он не сомневается, что выпускники продемонстрируют лучшие результаты.
"Главное — спокойствие и уверенность в себе. Впереди большая интересная жизнь, и я желаю вам удачи!", — говорится в публикации Сергея Собянина в социальной сети.
В пятницу, 3 июля, в Москве начались первые ЕГЭ. Расписание составлено таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в вузы. В столице организовали 382 пункта проведения экзамена.
Кроме того, говорилось, что на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года. Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов. Их проведут в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Роспотребнадзор
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