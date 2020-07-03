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Пассажиропоток МЦК сократился почти на 70% 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 1 час назад
Пассажиропоток МЦК сократился почти на 70%
Фото: Моя Москва.онлайн
С начала 2020 года перевезены более 48,5 миллиона пассажиров.
С начала текущего года пассажиропоток МЦК сократился почти на 70%, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Так, с начала 2020 года перевезены более 48,5 миллиона пассажиров, при этом всего с начала эксплуатации услугами Московского центрального кольца воспользовались около 463,7 миллиона человек.
Отмечается, что на инфраструктуре Московской железной дороги в июне перевезены порядка 33,2 миллиона пассажиров, что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом 32,3 миллиона отправлены в пригородном сообщении и более 805 тысяч — в дальнем следовании.
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