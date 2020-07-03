С начала 2020 года перевезены более 48,5 миллиона пассажиров.

С начала текущего года пассажиропоток МЦК сократился почти на 70%, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Так, с начала 2020 года перевезены более 48,5 миллиона пассажиров, при этом всего с начала эксплуатации услугами Московского центрального кольца воспользовались около 463,7 миллиона человек.

Отмечается, что на инфраструктуре Московской железной дороги в июне перевезены порядка 33,2 миллиона пассажиров, что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 32,3 миллиона отправлены в пригородном сообщении и более 805 тысяч — в дальнем следовании.