Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые территории были присоединены к столице для борьбы с маятниковой миграцией. Об этом глава города рассказал в своем блоге.

Как сообщал «Рамблер», в июле 2012 года к Москве присоединили территории общей площадью 148 тысяч гектаров.

Собянин объяснил, что к 2011-му столица вышла за пределы своих административных границ. В ближайших городах области массово строили новые спальные районы, будущие жители которых планировали ездить на работу в Москву.

«Маятниковая миграция — естественное и даже полезное явление для большинства мегаполисов мира. Но в разумных пределах. В Москве же она разрослась до экстремальных масштабов», — подчеркнул мэр.

Десять лет назад каждое утро в центр из области приезжали около 3,5 миллиона человек.

По словам Собянина, у властей было два варианта — ничего не делать и получить огромный спальный район на юго-западном направлении, или же при поддержке президента и правительства изменить границы города.

Благодаря этому решению удалось построить не только жилые дома, но и инфраструктуру — парки, дороги, метро и «места приложения труда», сокращающие маятниковую миграцию.

Мэр подчеркнул, что Новая Москва не стала грузом для бюджета: за восемь лет город вложил в новые территории всего 9,1 процента от общего объема адресной инвестиционной программы.

Кроме того, не оправдались опасения «ссылки» туда очередников. Программа реновации гарантирует переселение в новый дом именно в том районе, где живет москвич.

Дачи в Новой Москве также не пострадали, подчеркнул Собянин. Он рассказал, что город, напротив, занимается благоустройством садоводческих товариществ, строя новые дороги, газ и другую инфраструктуру.

План по созданию рабочих мест в Новой Москве также реализовался, там построили 84 крупных социальных объекта — детсады, школы, поликлиники и офисы «Мои документы». Количество рабочих мест за восемь лет выросло в три раза: с 85 до 258 тысяч.