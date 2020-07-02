Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шесть новых станций метро построят в Новой Москве до конца 2023 года 

ТАСС 40 минут назад
6 новых станций метро построят в столице
Фото: ТАСС
Строительство шести новых станций метро на территории Новой Москвы планируют завершить до конца 2023 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе-службе столичного департамента строительства.
"На территории ТиНАО мы сегодня ведем строительство четырех станций Коммунарской линии метро, работы планируем завершить в 2023 году. К этому же времени будут достроены станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии и "Новомосковская" Сокольнической линии", — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.
На территории ТиНАО сейчас для пассажиров открыты восемь станций метро. В 2016 году были введены в эксплуатацию станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии. В 2018 году открыты "Рассказовка" и "Говорово" Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
ТАСС: последние новости
МЧС распространило предупреждение о грозе с градом до конца дня в Москве МЧС распространило предупреждение о грозе с градом до конца дня в Москве Почти 37 тыс. человек вылечились в Подмосковье после коронавируса Почти 37 тыс. человек вылечились в Подмосковье после коронавируса У московских таксистов выявили 12,5 тыс. нарушений в первом полугодии 2020 года У московских таксистов выявили 12,5 тыс. нарушений в первом полугодии 2020 года
Комментарии
Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 июля Казахстан введет жесткий карантин
5 июля Казахстан введет жесткий карантин
Путин дал поручение генпрокурору
Путин дал поручение генпрокурору
100% обработано: ЦИК озвучил решение россиян по Конституции
100% обработано: ЦИК озвучил решение россиян по Конституции
«С ума сойдет»: адвокат Ефремова о состоянии артиста
«С ума сойдет»: адвокат Ефремова о состоянии артиста
Видео
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение