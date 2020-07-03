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Москвичи смогут в ночь на воскресенье увидеть парад планет 

Аргументы Недели и ещё 7 45 минут назад
Москвичи смогут увидеть парад планет
Фото: Аргументы Недели
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ночь с субботы на воскресенье москвичи смогут увидеть парад планет. Предполагается, что на небе после полуночи не будет облаков.
В ночное время можно будет невооруженным взглядом увидеть Юпитер, Сатурн и Марс, а ближе к утру — и Венеру. Подчеркивается, что Юпитер и Сатурн будут заметны на небосклоне примерно с полуночи, Марс — с 2 часов ночи, а Венера — перед рассветом.
Позднякова уточнила, что облачность в Москве "будет размываться как раз после полуночи", поэтому у граждан появится шанс увидеть парад планет.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова
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