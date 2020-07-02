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В Москве от коронавируса вылечились еще 1 055 человек 

Газета.Ru 3 часа назад
1 055 человек вылечились от коронавируса в столице
Фото: Twitter
Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1 055 человек, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.
Таким образом, число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 153 248.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10,5 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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