12,5 тыс. нарушений выявили у столичных таксистов

Около 12,5 тыс. нарушений выявили у таксистов в Москве за первое полугодие текущего года. Преимущественно у автомобилей такси отсутствовала информация о тарифах и перевозчике в салоне, цветографическая схема в виде "шашечек" на кузове или фонарь такси на крыше, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Всего в Москве — порядка 52,4 тыс. действующих разрешений на работу таксомоторных компаний.

"12,5 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси выявили инспекторы МАДИ в первые шесть месяцев 2020 года. Недочеты в работе перевозчиков зафиксировали в ходе ежедневных совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД", — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в основном у автомобилей такси отсутствовала информация о тарифах и перевозчике в салоне, цветографическая схема в виде "шашечек" на кузове или фонарь такси на крыше. За такие нарушения водителям и компаниям выписали штрафы от 1 до 50 тыс. рублей.

"Кроме этого, в целях безопасности пассажиров инспекторы временно изъяли и направили на спецстоянки 1 613 автомобилей такси, так как у водителей отсутствовали путевые листы, в которые вносятся отметки об обязательном техническом и медицинском осмотрах. Отметим, что неисправный автомобиль или плохое самочувствие водителя нередко становятся причиной ДТП. Также напоминаем, что, согласно указу мэра Москвы и предписаниям Роспотребнадзора, таксисты и пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Это нужно для профилактики распространения коронавируса", — добавили в пресс-службе.

О всех нарушениях в такси жителей столицы просят обращаться по номеру инспекции 8 (495) 540-76-56 или по электронной почте madi@mos.ru.