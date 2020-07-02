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У московских таксистов выявили 12,5 тыс. нарушений в первом полугодии 2020 года 

ТАСС 1 час назад
12,5 тыс. нарушений выявили у столичных таксистов
Фото: ТАСС
Около 12,5 тыс. нарушений выявили у таксистов в Москве за первое полугодие текущего года. Преимущественно у автомобилей такси отсутствовала информация о тарифах и перевозчике в салоне, цветографическая схема в виде "шашечек" на кузове или фонарь такси на крыше, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
Всего в Москве — порядка 52,4 тыс. действующих разрешений на работу таксомоторных компаний.
"12,5 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси выявили инспекторы МАДИ в первые шесть месяцев 2020 года. Недочеты в работе перевозчиков зафиксировали в ходе ежедневных совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД", — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что в основном у автомобилей такси отсутствовала информация о тарифах и перевозчике в салоне, цветографическая схема в виде "шашечек" на кузове или фонарь такси на крыше. За такие нарушения водителям и компаниям выписали штрафы от 1 до 50 тыс. рублей.
"Кроме этого, в целях безопасности пассажиров инспекторы временно изъяли и направили на спецстоянки 1 613 автомобилей такси, так как у водителей отсутствовали путевые листы, в которые вносятся отметки об обязательном техническом и медицинском осмотрах. Отметим, что неисправный автомобиль или плохое самочувствие водителя нередко становятся причиной ДТП. Также напоминаем, что, согласно указу мэра Москвы и предписаниям Роспотребнадзора, таксисты и пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Это нужно для профилактики распространения коронавируса", — добавили в пресс-службе.
О всех нарушениях в такси жителей столицы просят обращаться по номеру инспекции 8 (495) 540-76-56 или по электронной почте madi@mos.ru.
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Новости Москвы , ГИБДД , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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