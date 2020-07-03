На станциях МЦК стало больше санитайзеров

Количество санитайзеров на станциях Московского центрального кольца (МЦК) увеличили до 178. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московского метрополитена.

"Мы продолжаем устанавливать санитайзеры, так как видим, что они востребованы у пассажиров, — на станциях МЦК разместили еще 45 санитайзеров. Они появились на Белокаменной, Верхних Котлах, Крымской, Кутузовской, Лужниках, Шелепихе, Шоссе Энтузиастов и других. Всего на Московском центральном кольце установлено 178 диспенсеров, все аппараты бесконтактные, ими можно воспользоваться бесплатно", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что суммарно на станциях метро, МЦК, МЦД и пригородного сообщения установлено более 2,7 тыс. санитайзеров, в том числе на всех станциях Московского центрального кольца.