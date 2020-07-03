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Количество санитайзеров на станциях МЦК увеличили на 34% 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
На станциях МЦК стало больше санитайзеров
Фото: РИА Новости
Количество санитайзеров на станциях Московского центрального кольца (МЦК) увеличили до 178. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московского метрополитена.
"Мы продолжаем устанавливать санитайзеры, так как видим, что они востребованы у пассажиров, — на станциях МЦК разместили еще 45 санитайзеров. Они появились на Белокаменной, Верхних Котлах, Крымской, Кутузовской, Лужниках, Шелепихе, Шоссе Энтузиастов и других. Всего на Московском центральном кольце установлено 178 диспенсеров, все аппараты бесконтактные, ими можно воспользоваться бесплатно", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что суммарно на станциях метро, МЦК, МЦД и пригородного сообщения установлено более 2,7 тыс. санитайзеров, в том числе на всех станциях Московского центрального кольца.
"Также просим пассажиров всегда надевать маски и перчатки. Это правило сейчас есть во всех городах мира, где была пандемия. И ВОЗ рекомендует всем их носить — и зараженным, и здоровым людям. Это наша общая безопасность и забота друг о друге", — заключили в пресс-службе.
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