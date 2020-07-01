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Лиса украла у москвичей панамку и штаны 

Мослента 1 час назад
Лиса украла у посетителей пляжа в районе станции метро «Водный стадион» панамку и штаны. Видео с животным опубликовал пользователь Facebook Александр Потапенко в сообществе «Войковская, Водный стадион и окрестности».
По его словам, лиса пыталась украсть у него обувь, однако вещи удалось отбить. На кадрах видно, как мужчина в плавках бежит за утащившем кроссовку животным.
«А вот у другого мужика панамку и штаны сперла, и тот не нашел», — сообщил Потапенко.
В феврале жильцы пятиэтажного дома в подмосковном поселке Деденево рассказали, что пытались прогнать из подвала лису, однако она воспротивилась выселению. Лиса беспокоила местных жителей, поскольку выглядела больной.
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