Лиса украла у москвичей панамку и штаны 

Лиса украла у посетителей пляжа в районе станции метро «Водный стадион» панамку и штаны. Видео с животным опубликовал пользователь Facebook Александр Потапенко в сообществе «Войковская, Водный стадион и окрестности».

По его словам, лиса пыталась украсть у него обувь, однако вещи удалось отбить. На кадрах видно, как мужчина в плавках бежит за утащившем кроссовку животным.

«А вот у другого мужика панамку и штаны сперла, и тот не нашел», — сообщил Потапенко.

В феврале жильцы пятиэтажного дома в подмосковном поселке Деденево рассказали, что пытались прогнать из подвала лису, однако она воспротивилась выселению. Лиса беспокоила местных жителей, поскольку выглядела больной.