140 ночных регистраций прошло в Грибоедовском ЗАГСе

Начиная с конца прошлого года самый популярный столичный ЗАГС — Дворец бракосочетания N1, более известный как Грибоедовский ЗАГС, — перешел на круглосуточный режим работы с субботы на воскресенье, и за это время порядка 140 пар заключили брак в ночное время, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Ежегодно там заключают брак более 5 тысяч пар. Именно поэтому в прошлом году мы перевели его на новый режим работы — теперь горожане могут зарегистрировать брак в ночное время. В этом году на популярную дату 02.02.20 и на Красную горку в Грибоедовском ЗАГСе в ночное время прошло по 17 церемоний бракосочетания, максимально возможное количество. А всего с момента открытия ночных регистраций расписались около 140 пар", — рассказала вице-мэр.

Таким образом, теперь Дворец бракосочетания N1 с понедельника по пятницу работает в обычном режиме — с 09:00 до 18:00 без перерывов, а в выходные Грибоедовский ЗАГС начинает работу в 9:00 субботы и заканчивает — в 18:00 в воскресенье.

Также в 2020 году ввели дресс-код для сотрудников столичных ЗАГСов. Так, ведущие свадебных церемоний проводят торжественные регистрации брака в платьях цвета чайной розы.

Как известно, торжественные регистрации со вторника по субботу проходят только во Дворцах бракосочетания. В отделах ЗАГС торжественные регистрации проходят только в пятницу и субботу.

Еще с 23 июня столичные ЗАГсы возобновили проведение торжественных церемоний без ограничения по количеству гостей, а, начиная с прошлой недели проведение бракосочетаний вновь проводится на необычных площадках столицы. При этом сохраняются санитарно-эпидемиологические требования сохраняются (соблюдение социальной дистанции и ношение масок и перчаток). Предусмотрена санитарная обработка и дезинфекция залов после каждой церемонии.