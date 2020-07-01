МЧС экстренно обратилось к москвичам

Главное управление МЧС по Москве предупреждает жителей города о том, что надвигается гроза с градом и возможно усиление ветра.

"В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 13:00 до конца суток 1 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Ожидается свыше 20 мм осадков. При грозе порывы ветра до 18-20 м/с", — приводит сообщение ГУ МЧС ТАСС.

Москвичам напоминают о необходимости принимать меры предосторожности: укрываться от непогоды в капитальных конструкциях, не приближаться к рекламным щитам, а автомобилистам — соблюдать скоростной режим и не парковаться под деревьями.