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Погода в Москве: МЧС выступило с предупреждением 

Ирина Лебедева и ещё 13 50 минут назад
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Фото: ТАСС
Главное управление МЧС по Москве предупреждает жителей города о том, что надвигается гроза с градом и возможно усиление ветра.
"В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 13:00 до конца суток 1 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Ожидается свыше 20 мм осадков. При грозе порывы ветра до 18-20 м/с", — приводит сообщение ГУ МЧС ТАСС.
Москвичам напоминают о необходимости принимать меры предосторожности: укрываться от непогоды в капитальных конструкциях, не приближаться к рекламным щитам, а автомобилистам — соблюдать скоростной режим и не парковаться под деревьями.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , ИТАР-ТАСС
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