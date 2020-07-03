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Бесплатные автобусы и выделенки: четыре станции метро закроют на три дня 

Москва24 и ещё 15 3 часа назад
4 станции московского метро закроют на три дня
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Четыре станции Сокольнической линии метро закроют с 4 по 6 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Речь идет о станциях "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая" и "Коммунарка".
Закрытие станций необходимо для введения нового оборотного тупика. В обычном режиме они заработают 7 июля в 05:30.
За три дня специалисты отладят механизмы телемеханики и автоматику оборудования. Благодаря вводу нового оборотного тупика подвижной состав сможет менять направление движения.
В связи с закрытием станций пассажиров просят заранее планировать поездки. Для них будет курсировать бесплатный компенсационный автобус КМ от станции "Саларьево" до "Коммунарки" с остановками у закрытых станций. Ходить он будет с 05:30 до 02:00.
Помимо этого, от Московского до станции метро "Саларьево" будут ходить автобусы № 876к, до "Теплого Стана" — № 878к, до "Рассказовки" — № 881к. Также увеличится число автобусов, следующих по маршрутам № 882 и 895к от "Коммунарки" до "Теплого Стана".
На станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут горожанам сориентироваться. Информацию о закрытии станций и компенсационных автобусах разместят на остановках транспорта, щитах и сайте Мосгортранса.
Для проезда компенсационных автобусов организуют 7,8 километра выделенок. Они появятся на подъездной дороге к разворотной площадке "Саларьево", на участке автодороги Солнцево — Бутово — Видное между Киевским и Калужским шоссе, в районе станции метро "Коммунарка", на дублере Калужского шоссе около остановки "Метро "Ольховая". Такси в этот период придется передвигаться в основном потоке машин.
Чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно передвигаться, ограничат движение по одной из полос дублера автодороги Солнцево — Бутово — Видное и Проектируемого проезда № 905.
На участке Саларьевской улицы от Проектируемого проезда № 905 до автодороги Солнцево — Бутово — Видное запретят парковку. Также закроют второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от Родниковой улицы.
Автомобилистов призывают заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками.
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