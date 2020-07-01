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В Москве открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию 

Москва24 2 часа назад
Голосование по поправкам в Конституцию началось
Фото: ТАСС
3,6 тысячи участков начали работать в 8:00.
1 июля — финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в 20:00.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
На всех участках в течение семи дней голосования ведется видеонаблюдение. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Мосгоризбиркоме предприняли все меры по обеспечению безопасности. Речь идет об участках и бесконтактном голосовании на дому.
В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работает в Москве.
Ранее президент России подтвердил, что поправки в Конституцию РФ вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане. Владимир Путин добавил, что новые конституционные положения зададут новые стандарты эффективности государственного управления.
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Новости Москвы , Владимир Путин
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