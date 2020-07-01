Голосование по поправкам в Конституцию началось

3,6 тысячи участков начали работать в 8:00.

1 июля — финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в 20:00.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

На всех участках в течение семи дней голосования ведется видеонаблюдение. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Мосгоризбиркоме предприняли все меры по обеспечению безопасности. Речь идет об участках и бесконтактном голосовании на дому.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работает в Москве.