Москва выразила готовность передать разработки по электронному голосованию Центральному избирательному комитету (ЦИК). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Мы готовы все отдать ЦИКу, все наши наработки, технологии, программное обеспечение. Вы знаете, в этом отношении мы полностью открыты, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Также Собянин заявил, что явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 93 процента.

Ранее сообщалось о завершении электронного голосования в столице и Нижегородской области. Граждане могли оставить свой голос онлайн до 20:00 вторника, 30 июня. В целом зарегистрировались 1 190 726 человек. В их числе 1 051 000 жителей Москвы.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проводилось в период с 25 июня по 30 июня. В нем принимали участие жители Москвы и Нижегородской области.

Голосование по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было изначально назначено на 22 апреля. В главный закон страны было предложено внести изменения относительно введения новых требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и государственным чиновникам разного уровня.

Кроме того, закрепляются социальные гарантии, меняется круг полномочий парламента. Еще одна поправка позволит действующему президенту участвовать в новых выборах на главный руководящий пост страны.

Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование по коррективам в основной закон страны переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

1 июня глава государства заявил о том, что датой голосования по поправкам к основному закону страны назначено 1 июля. При этом все участники процесса будут обеспечены защитными масками и перчатками, им также выдадут одноразовые ручки. Для минимизации риска распространения COVID-19 примут ряд мер для безопасности граждан.