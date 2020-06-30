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Сергей Собянин: Москва готова передать ЦИК разработки по онлайн-голосованию 

Вечерняя Москва и ещё 12 59 минут назад
Собянин: «Мы готовы все отдать ЦИКу»
Фото: ТАСС
Москва выразила готовность передать разработки по электронному голосованию Центральному избирательному комитету (ЦИК). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Мы готовы все отдать ЦИКу, все наши наработки, технологии, программное обеспечение. Вы знаете, в этом отношении мы полностью открыты, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 24».
Также Собянин заявил, что явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 93 процента.
Ранее сообщалось о завершении электронного голосования в столице и Нижегородской области. Граждане могли оставить свой голос онлайн до 20:00 вторника, 30 июня. В целом зарегистрировались 1 190 726 человек. В их числе 1 051 000 жителей Москвы.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проводилось в период с 25 июня по 30 июня. В нем принимали участие жители Москвы и Нижегородской области.

Голосование по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было изначально назначено на 22 апреля. В главный закон страны было предложено внести изменения относительно введения новых требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и государственным чиновникам разного уровня.
Кроме того, закрепляются социальные гарантии, меняется круг полномочий парламента. Еще одна поправка позволит действующему президенту участвовать в новых выборах на главный руководящий пост страны.
Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование по коррективам в основной закон страны переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
1 июня глава государства заявил о том, что датой голосования по поправкам к основному закону страны назначено 1 июля. При этом все участники процесса будут обеспечены защитными масками и перчатками, им также выдадут одноразовые ручки. Для минимизации риска распространения COVID-19 примут ряд мер для безопасности граждан.
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