Москвичей предупредили о ложном чувстве безопасности 

У москвичей могло возникнуть ложное чувство безопасности на фоне снижения числа новых случаев заражения коронавирусом, однако говорить о том, что инфекция окончательно побеждена, пока рано. Об этом жителей столицы предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович , передает РИА Новости.

«На самом деле вирус все еще среди нас, и это означает, что риск новых вспышек инфекции еще существует», — подчеркнула Вуйнович.

По ее словам, на данном этапе соблюдение всех необходимых мер предосторожности должно стать новой реальностью для горожан. В частности, напомнила представитель ВОЗ, москвичам следует носить маски, часто мыть или дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию минимум в 1 метр.

По данным на вторник, 30 июня, в Москве зарегистрировано 221 598 случаев заражения коронавирусом. При этом в последние дни число новых выявляемых случаев постоянно снижается: за минувшие сутки в столице зафиксировали всего 745 случаев инфицирования.