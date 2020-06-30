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Москвичей предупредили о ложном чувстве безопасности 

Мослента 3 часа назад
Москвичей предупредили о ложном чувстве безопасности
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
У москвичей могло возникнуть ложное чувство безопасности на фоне снижения числа новых случаев заражения коронавирусом, однако говорить о том, что инфекция окончательно побеждена, пока рано. Об этом жителей столицы предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
«На самом деле вирус все еще среди нас, и это означает, что риск новых вспышек инфекции еще существует», — подчеркнула Вуйнович.
По ее словам, на данном этапе соблюдение всех необходимых мер предосторожности должно стать новой реальностью для горожан. В частности, напомнила представитель ВОЗ, москвичам следует носить маски, часто мыть или дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию минимум в 1 метр.
По данным на вторник, 30 июня, в Москве зарегистрировано 221 598 случаев заражения коронавирусом. При этом в последние дни число новых выявляемых случаев постоянно снижается: за минувшие сутки в столице зафиксировали всего 745 случаев инфицирования.
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Новости Москвы , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
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