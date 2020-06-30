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Почти 800 человек посетили музеи Москвы за первые сутки после снятия ограничительных мер 

ТАСС 46 минут назад
800 человек посетили музеи после снятия ограничений
Фото: РИА Новости
Музеи Москвы за первые сутки после снятия ограничительных мер посетили 784 человека. Об этом сообщил во вторник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов радиостанции "Говорит Москва".
"У нас музеи открылись 16 июня, по электронной записи их посетили 784 человека (за первые сутки — прим. ТАСС)", — сказал он.
Герасимов отметил, что большая посещаемость наблюдается у музеев, расположенных рядом с парковыми территориями.
"Первый день — не показатель. Очевидно, что статистика посещаемости будет расти", — добавил он.
При этом Герасимов подчеркнул, что работа музеев должна налаживаться постепенно, "чтобы не было ажиотажа, не было скопления [людей]".
Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Они будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей. Посетителей просят не забывать о масках, перчатках и социальной дистанции. Также музеям рекомендовано продавать билеты по сеансам, чтобы избежать скопления людей.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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