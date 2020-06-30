800 человек посетили музеи после снятия ограничений

Все новости на карте

Музеи Москвы за первые сутки после снятия ограничительных мер посетили 784 человека. Об этом сообщил во вторник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов радиостанции "Говорит Москва".

"У нас музеи открылись 16 июня, по электронной записи их посетили 784 человека (за первые сутки — прим. ТАСС)", — сказал он.

Герасимов отметил, что большая посещаемость наблюдается у музеев, расположенных рядом с парковыми территориями.

"Первый день — не показатель. Очевидно, что статистика посещаемости будет расти", — добавил он.

При этом Герасимов подчеркнул, что работа музеев должна налаживаться постепенно, "чтобы не было ажиотажа, не было скопления [людей]".