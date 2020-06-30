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Капитальный ремонт начался в 25 поликлиниках Москвы 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Капитальный ремонт начался в 25 поликлиниках
Фото: РИА Новости
Рабочие приступили к капитальному ремонту 25 поликлиник Москвы, их врачи теперь принимают в других медицинских учреждениях. По завершении работ для москвичей в шаговой доступности от дома будут работать мощные диагностические центры. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, ситуация с коронавирусом в Москве постепенно становится более управляемой, и власти продолжают работу над ключевыми городскими проектами. До конца 2023 года обновленные 135 зданий поликлиник появятся в 78 районах Москвы. Отремонтированные поликлиники будут равномерно размещены по карте города: в девяти округах столицы как минимум четыре-пять зданий кардинально преобразятся.
"Посетителями новейших зданий станут более 4 млн горожан, то есть — каждый третий москвич. Сейчас 25 зданий поликлиник в восьми округах Москвы завершили прием по старым адресам, и в них стартуют ремонтные работы. А врачи этих учреждений сегодня уже начинают прием по другим адресам", — сказала Ракова.
Медицинский персонал и все оборудование в полном составе переведены в те поликлиники, в которых будет вестись прием пациентов во время ремонта. Поэтому медицинская помощь будет оказываться своевременно и в полном объеме. При записи к врачу своей поликлиники никаких дополнительных действий совершать не нужно — пациент будет автоматически направлен к своему врачу, просто в другое здание. Процедура записи на прием и доступные каналы останутся неизменными — горожане смогут также сделать это онлайн, как раньше.
"Для удобства жителей совместно с транспортным комплексом разработаны и уже действуют 10 новых маршрутов общественного транспорта, которые позволяют без пересадок добраться до нового места приема врачей. Также изменены три действующих городских маршрута, чтобы максимально, насколько возможно, приблизить остановки к зданиям поликлиник. Для того чтобы понять, что нужно современной поликлинике, мы спрашивали мнение самих врачей", — добавила Ракова.

Ремонт поликлиник

В поликлиниках будут заменены все коммуникации, инженерные и вентиляционные системы. Для пациентов оборудуют комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, буфет, в котором можно будет перекусить после сдачи анализов. Также появятся помещения, где врачи смогут отдохнуть после приема пациентов. Врачебные кабинеты обустроят современным диагностическим оборудованием с эргономичными рабочими местами. Кроме того, благоустроят и территории поликлиник.
По словам заммэра, пространства медицинских учреждений станут более комфортными, безопасными и экологичными. На территориях будут располагаться входные, служебно-бытовые зоны и парковочные зоны. Во время благоустройства планируется установить скамьи, опоры освещения и знаки навигации, которые помогут сориентироваться в расположении корпусов, а также высадить деревья и кустарники. Для людей с ограниченными возможностями здоровья сделают пандусы.
Сейчас в ремонте уже находятся более четверти зданий из общей программы капитального ремонта поликлиник. Из них — 20 детских, 16 — взрослых и одно здание детско-взрослой поликлиники. В первую очередь, ремонт начался в тех районах, где программу поддержали более 75% участников голосования на "Активном гражданине". Нет ни одного района, где поддержка была бы ниже 58%.
"Планировалось, что первая волна капремонта будет проведена до конца 2022 года — постараемся сработать быстрее", — отметила заммэра.

Программа ремонта

Программа капитального ремонта 135 зданий поликлиник и благоустройства их территорий до конца 2023 года проводится в рамках реализации нового стандарта московских поликлиник.
Всю информацию, по какому адресу обращаться за медицинской помощью на время ремонта своей поликлиники, схему проезда, а также расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте департамента здравоохранения города Москвы и по телефону справочной службы 8 (495) 531-69-98 по будням с 08:00 до 20:00 и выходные дни с 08:00 до 16:00. Помимо этого, специалисты на стойках информации поликлиник всегда готовы помочь и ответить на все интересующие вопросы.
Новый московский стандарт поликлиник был разработан в 2019 году. Его реализация сделает медицинскую помощь более качественной и доступной. В каждом филиале пациентов будут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях — еще и узкопрофильные специалисты пяти направлений.
Таким образом, в шаговой доступности от дома для горожан будут работать мощные диагностические центры с современным оборудованием и высокопрофессиональными специалистами.
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Новости Москвы , Mos.ru
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