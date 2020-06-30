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IKEA откроет второй магазин городского формата в Москве 2 июля в ТРЦ «Мозаика» 

Агентство «Москва» 40 минут назад
IKEA откроет второй магазин городского формата
Фото: РИА Новости
Второй магазин IKEA городского формата в Москве откроется 2 июля в ТРЦ «Мозаика». Об этом сообщили в пресс-службе IKEA.
«Новый магазин «IKEA Сити» откроется в ТРЦ «Мозаика». 2 июля 2020 года компания IKEA откроет второй магазин городского формата в Москве. Пространство первым среди всех магазинов IKEA в мире получит название «IKEA Сити» — это новая концепция городских магазинов, которую в дальнейшем планируют масштабировать на другие рынки. Магазин открывается при соблюдении всех необходимых мер безопасности для сотрудников и покупателей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в «IKEA Сити» можно будет приобрести все товары IKEA, небольшие товары забрать с собой, более крупные получить с помощью доставки по доступной цене. Для быстрого шопинга в магазине внедрен новый подход к зонированию — весь ассортимент сгруппирован по зонам, разработана удобная навигация, QR-коды для поиска товаров, работают кассы самообслуживания. В пресс-службе добавили, что «IKEA Сити» расположен в шаговой доступности от станций метро «Дубровка», «Автозаводская» и «Кожуховская» и станции МЦК «Дубровка», а также в непосредственной близости к Третьему транспортному кольцу.
«Приоритетом для компании IKEA остаются здоровье и безопасность сотрудников и посетителей. В рамках подготовки к открытию были внедрены все необходимые меры для обеспечения безопасности и социального дистанцирования. Посещение магазинов для покупателей будет возможно только в масках и перчатках, количество покупателей, одновременно находящихся в магазине, будет ограничено. На услуги планирования и финансовой рассрочки будет действовать предварительная запись через сайт», — отмечается в сообщении.
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Новости Москвы , Ikea
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