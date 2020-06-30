Второй магазин IKEA городского формата в Москве откроется 2 июля в ТРЦ «Мозаика». Об этом сообщили в пресс-службе IKEA.

«Новый магазин «IKEA Сити» откроется в ТРЦ «Мозаика». 2 июля 2020 года компания IKEA откроет второй магазин городского формата в Москве. Пространство первым среди всех магазинов IKEA в мире получит название «IKEA Сити» — это новая концепция городских магазинов, которую в дальнейшем планируют масштабировать на другие рынки. Магазин открывается при соблюдении всех необходимых мер безопасности для сотрудников и покупателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в «IKEA Сити» можно будет приобрести все товары IKEA, небольшие товары забрать с собой, более крупные получить с помощью доставки по доступной цене. Для быстрого шопинга в магазине внедрен новый подход к зонированию — весь ассортимент сгруппирован по зонам, разработана удобная навигация, QR-коды для поиска товаров, работают кассы самообслуживания. В пресс-службе добавили, что «IKEA Сити» расположен в шаговой доступности от станций метро «Дубровка», «Автозаводская» и «Кожуховская» и станции МЦК «Дубровка», а также в непосредственной близости к Третьему транспортному кольцу.