35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 35 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умер 3 831 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 221 598 случаев заражения, из них 745 за последние сутки. Выздоровели 150 397 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 295. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая — 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.