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В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом 

ТАСС и ещё 18 9 часов назад
35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Фото: РИА Новости
Еще 35 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умер 3 831 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 221 598 случаев заражения, из них 745 за последние сутки. Выздоровели 150 397 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 295. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая — 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.
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