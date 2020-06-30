Станцию метро «Пыхтино» оформят в авиационной тематике 

Станцию метро «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии оформят в авиационной тематике — потолок украсят светильниками в виде турбин самолета, а над эскалатором будет парить модель Ту-144. Об этом рассказал главный архитектор ​Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов во вторник, 30 июня.

Станция «Пыхтино» будет открыта на территории поселения Внуковского. Ее расположат с южной стороны Боровского шоссе, около пересечения с улицей Летчика Грицевца.

— В микрорайоне, примыкающем к «Пыхтино», улицы названы в честь советских летчиков и авиаконструкторов, и это подтолкнуло архитекторов к выбору основной темы оформления станции. Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а эскалаторный наклон будет иметь продолжение в виде колодца-раструба, который днем заполнит солнечный свет, — сказал Сергей Кузнецов.

По данным пресс-службы Москомархитектуры, платформа будет длиной 163 метра. На одной из стен разместят хронологическую ленту с чертежами советских самолетов от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. Еще одна стена будет иметь панорамное витражное остекление.

На полу и стенах станции будут использованы светло-серый гранит и алюминиевые панели, добавили в пресс-службе.