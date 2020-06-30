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Станцию метро «Пыхтино» оформят в авиационной тематике 

Вечерняя Москва и ещё 4 2 часа назад
Станцию метро «Пыхтино» оформят в авиационной тематике
Фото: Вечерняя Москва
Станцию метро «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии оформят в авиационной тематике — потолок украсят светильниками в виде турбин самолета, а над эскалатором будет парить модель Ту-144. Об этом рассказал главный архитектор ​Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов во вторник, 30 июня.
Станция «Пыхтино» будет открыта на территории поселения Внуковского. Ее расположат с южной стороны Боровского шоссе, около пересечения с улицей Летчика Грицевца.
— В микрорайоне, примыкающем к «Пыхтино», улицы названы в честь советских летчиков и авиаконструкторов, и это подтолкнуло архитекторов к выбору основной темы оформления станции. Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а эскалаторный наклон будет иметь продолжение в виде колодца-раструба, который днем заполнит солнечный свет, — сказал Сергей Кузнецов.
По данным пресс-службы Москомархитектуры, платформа будет длиной 163 метра. На одной из стен разместят хронологическую ленту с чертежами советских самолетов от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. Еще одна стена будет иметь панорамное витражное остекление.
На полу и стенах станции будут использованы светло-серый гранит и алюминиевые панели, добавили в пресс-службе.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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