Началось голосование о переименовании станции МЦД

До 2019 года станция носила название Люблино, но из-за ее расположения было принято решение о переименовании. Теперь часто звучат предложения о возвращении прежнего названия.

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное переименованию железнодорожной станции Кубанская в Люблино. Решение об изменении названия будет приниматься с учетом мнений «активных граждан».

Основная задача Московских центральных диаметров (МЦД) — полностью интегрировать пригородное железнодорожное сообщение в транспортную инфраструктуру города. Для этого к единому стандарту сводятся обслуживание, пассажирские сервисы и билетная система. Станциям метро, Московского центрального кольца и МЦД, которые входят в один транспортно-пересадочный узел, традиционно присваивают одно название. Это необходимо для облегчения навигационной системы и удобства пассажиров. Так были переименованы станции Беговая, Тушинская, Царицыно.

Однако станция метро «Люблино» и одноименная станция Курского направления Московской железной дороги находятся довольно далеко друг от друга, хоть и расположены в одном районе, — на расстоянии двух километров (20 минут пешком). Они не могут считаться транспортно-пересадочным узлом. Поэтому, чтобы избежать путаницы, в 2019 году железнодорожная станция была переименована в Кубанскую. Выбранное название связано с одноименной улицей, прилегающей к железнодорожным путям.

В последнее время часто звучат предложения переименовать Кубанскую в обратно Люблино, что может привести к путанице из-за двух одинаковых названий станций не в границах одного транспортного узла.

Для решения сложившейся ситуации будет проведено голосование, где неравнодушные жители смогут выразить свою точку зрения по вопросу.

Проект «Активный гражданин» стартовал в 2014 году. За это время к нему присоединилось более 3,6 миллиона человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают собственные идеи по развитию города. С момента начала реализации проекта москвичи приняли участие в 4,6 тысячи голосований.