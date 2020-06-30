Коронавирус выявили еще у 745 человек в Москве 

В столице за сутки выявили еще 745 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 30 июня.

На территории России за 24 часа было выявлено 6693 новых случая коронавируса. По-прежнему больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировано в столице, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что число выздоровевших от инфекции в столице превысило 150 тысяч. Вылечившимся пациентам предлагается стать донорами плазмы крови для помощи гражданам с коронавирусом.