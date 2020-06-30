Практики рассчитаны на любой уровень физической подготовки.

Проект «Йога в парках» возобновляет работу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Отмечается, что бесплатные занятия на свежем воздухе начнут проводить с 1 июля в 20 зеленых зонах отдыха.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, жителей и гостей города ожидают классические виды йоги, а также виньяса-флоу с динамическими связками, каула-йога с расслабляющими техниками и даже занятия Heartfulness, направленные на обретение гармонии тела и духа.

Стоит уточнить, что тренировки организуют по утрам и вечерам, а проводят их сертифицированные преподаватели с опытом работы не менее одного года.

Рекомендуется надеть удобную одежду и принести с собой коврик.