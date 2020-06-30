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Третьяковка станет пускать посетителей по сеансам 

Газета.Ru и ещё 4 3 часа назад
Третьяковка станет пускать посетителей по сеансам
Фото: РИА Новости
Государственная Третьяковская галерея откроется 3 июля и введет систему посещения экспозиций по сеансам, сообщается на сайте галереи.
Посетители смогут проходить в музей во время сеанса — 30-минутного интервала — в составе группы не более 5 человек. Рекомендуемое время осмотра составляет два часа.
"Сеансная система также работает в Доме-музее Виктора Васнецова и Музее-квартире Аполлинария Васнецова, время осмотра музеев — до 45 минут", — уточнили в музее.
Известно, что на входе посетителям будут измерять температуру, при посещении галереи необходимо будет придерживаться маршрута осмотра, использовать индивидуальные средства защиты (маски или респираторы) и соблюдать санитарную дистанцию в 1,5-2 метра. Антисептические гели и спреи просят оставлять в камере хранения.
Тем, кто не прошел температурный контроль, предложат воспользоваться билетом в другой день.
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