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Посвященная раздельному сбору мусора игра появилась в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Игра по раздельному сбору мусора появилась в Москве
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova
Отмечается, что она доступна в официальном аккаунте департамента в Instagram. Его можно найти в разделе Маски, Пользователь может выбрать, в какой контейнер положить отходы. Среди них разбитый стакан, арбузная корка, банка из-под консервов и яичная скорлупа.
Определить, куда нужно положить предмет, необходимо с помощью поворота головы. Контейнеры время от времени меняются местами, что усложняет процесс игры, информирует РИА Новости.
Программа раздельного сбора отходов действует в городе с начала нынешнего года. В столичных дворах и рядом с объектами социальной сферы разместили более 60 тысяч контейнеров для вторичного сырья и смешанных отходов.
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Новости Москвы , РИА Новости
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