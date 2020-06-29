Игра по раздельному сбору мусора появилась в Москве

Отмечается, что она доступна в официальном аккаунте департамента в Instagram. Его можно найти в разделе Маски, Пользователь может выбрать, в какой контейнер положить отходы. Среди них разбитый стакан, арбузная корка, банка из-под консервов и яичная скорлупа.

Определить, куда нужно положить предмет, необходимо с помощью поворота головы. Контейнеры время от времени меняются местами, что усложняет процесс игры, информирует РИА Новости.

Программа раздельного сбора отходов действует в городе с начала нынешнего года. В столичных дворах и рядом с объектами социальной сферы разместили более 60 тысяч контейнеров для вторичного сырья и смешанных отходов.