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Черешневый сад возродят у станции «Лефортово» БКЛ 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Черешневый сад возродят у станции «Лефортово» БКЛ
Фото: Вечерняя Москва
У станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро высадят черешневый сад. Работы пройдут по просьбе и при участии местных жителей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного инженера компании «Тоннель-2001» Илья Попков.
Работы по благоустройству возле станции «Лефортово» пройдут в два этапа.
— Большие объемы работ предстоят при создании садово-паркового ландшафта и спортивных объектов, которые будут располагаться рядом со станцией. Также предстоит обновление территории, находящейся рядом со школой. Еще намечены дополнительные работы в зоне притоннельных сооружений, — сообщил Илья Попков.
В итоге рядом со станцией появится оригинальный спортивный комплекс с тренажерами, танцевальными площадками и зоной для летних выступлений. Зимой же эта территория будет превращаться в ледовый каток с искусственным покрытием.
Работы по благоустройству здесь начались нынешней зимой и закончатся в начале осени, — сообщил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.
— В сквере у станции «Лефортово» появится черешневый лес. Его решено посадить после настоятельных просьб местных жителей. Когда-то в этом районе уже была такая роща. И вот горожане, которые проживают поблизости, пожелали, чтобы ее возродили. И готовы принять участие в этом благом деле. Черешневый сад появится ко Дню города — в начале сентября нынешнего года. Также к этой дате закончим обустройство спортивной инфраструктуры и велодорожек, — сообщил Сергей Жуков.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:
— Станция метро «Лефортово» Большой кольцевой линии улучшила транспортное обслуживание одноименного района и районов Некрасовка и Косино-Ухтомский с численностью населения 250 тысяч человек. Территорию благоустроили: тротуары замостили гранитом, разбили газоны.
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Новости Москвы , Сергей Жуков , Андрей Бочкарев
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