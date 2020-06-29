Более 300 домов в Москве могут остаться без горячей воды

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Ограничить подачу горячей воды планируется «в ближайшее время». Запруднов отметил, что это крайняя, но достаточно эффективная мера «для повышения платежной дисциплины должников». Больше половины начинают гасить задолженность.

В общей сложности без горячей воды могут остаться 323 дома, в том числе многоквартирные дома бизнес-класса. Суммарная задолженность за поставленную тепловую энергию и горячую воду превышает 208 млн рублей.