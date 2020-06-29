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Более 300 домов в Москве могут остаться без горячей воды из-за долгов 

BFM.RU и ещё 5 2 часа назад
Более 300 домов в Москве могут остаться без горячей воды
Фото: РИА Новости
О возможности отключений за долги предупредил директор филиала №11 «Горэнергосбыт» «МОЭК» Александр Запруднов, пишет «Интерфакс».
Ограничить подачу горячей воды планируется «в ближайшее время». Запруднов отметил, что это крайняя, но достаточно эффективная мера «для повышения платежной дисциплины должников». Больше половины начинают гасить задолженность.
В общей сложности без горячей воды могут остаться 323 дома, в том числе многоквартирные дома бизнес-класса. Суммарная задолженность за поставленную тепловую энергию и горячую воду превышает 208 млн рублей.
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Новости Москвы , Александр Запруднов , МОЭК , Интерфакс
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