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Новые велодорожки появятся в районе Строгино в Москве 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Новые велодорожки появятся в районе Строгино
Фото: РИА Новости
Дорожки для велосипедистов организуют в районе Строгино в Москве в ближайшее время. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В ближайшее время организуем велодорожки в районе Строгино, по ним обращений много, и они будут во временном исполнении, поэтому не создадут затруднений для городского транспорта и личных машин", — сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.
Он добавил, что продолжается сбор предложений москвичей о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в городе. "Без ваших предложений и пожеланий нам не всегда удается учесть все нюансы мнений — автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, местных жителей, молодых мам, приезжающих в офис поблизости сотрудников и так далее. Часто у каждого их них своя правда, и наша задача — постараться всех примирить. Это не всегда возможно и всегда останутся недовольные тем, что мы слишком мало делаем для велосипедистов или слишком мало делаем для автомобилистов", — сказал Ликсутов.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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