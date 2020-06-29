Новые велодорожки появятся в районе Строгино

Дорожки для велосипедистов организуют в районе Строгино в Москве в ближайшее время. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В ближайшее время организуем велодорожки в районе Строгино, по ним обращений много, и они будут во временном исполнении, поэтому не создадут затруднений для городского транспорта и личных машин", — сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он добавил, что продолжается сбор предложений москвичей о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в городе. "Без ваших предложений и пожеланий нам не всегда удается учесть все нюансы мнений — автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, местных жителей, молодых мам, приезжающих в офис поблизости сотрудников и так далее. Часто у каждого их них своя правда, и наша задача — постараться всех примирить. Это не всегда возможно и всегда останутся недовольные тем, что мы слишком мало делаем для велосипедистов или слишком мало делаем для автомобилистов", — сказал Ликсутов.