Более 120 необычных устройств — санитайзеров с педалью — установили на самых востребованных остановках общественного транспорта столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Мы заботимся о здоровье наших пассажиров — установка санитайзеров на остановках автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов станет дополнительной мерой по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Каждое устройство рассчитано не менее чем на 1 тысячу разовых использований", — рассказали в пресс-службе Мосгортранса.

Устройства работают безопасно для рук — активация выдачи геля-антисептика происходит после нажатия ногой на педаль. Этим они отличаются от санитайзеров, ранее размещенных в столичном метрополитене.

Механические диспенсеры российского производства заключены в антивандальный корпус. Сами по себе устройства выполнены из нержавеющей стали.

На данный момент санитайзеры с педалью размещены вблизи от нескольких станций метро: "Октябрьское Поле", "Автозаводская", "Электрозаводская", "Академическая", "Краснопресненская". Найти устройства также можно на Садовом кольце, у Курского вокзала и даже в Парке Горького. Охват диспенсерами может быть увеличен, если услуга докажет свою востребованность.