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Санитайзеры с педалью установили на остановках общественного транспорта в Москве 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Более 120 необычных устройств — санитайзеров с педалью — установили на самых востребованных остановках общественного транспорта столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
"Мы заботимся о здоровье наших пассажиров — установка санитайзеров на остановках автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов станет дополнительной мерой по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Каждое устройство рассчитано не менее чем на 1 тысячу разовых использований", — рассказали в пресс-службе Мосгортранса.
Устройства работают безопасно для рук — активация выдачи геля-антисептика происходит после нажатия ногой на педаль. Этим они отличаются от санитайзеров, ранее размещенных в столичном метрополитене.
Механические диспенсеры российского производства заключены в антивандальный корпус. Сами по себе устройства выполнены из нержавеющей стали.
На данный момент санитайзеры с педалью размещены вблизи от нескольких станций метро: "Октябрьское Поле", "Автозаводская", "Электрозаводская", "Академическая", "Краснопресненская". Найти устройства также можно на Садовом кольце, у Курского вокзала и даже в Парке Горького. Охват диспенсерами может быть увеличен, если услуга докажет свою востребованность.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажиры столичного транспорта воспользовались санитайзерами почти 16 миллионов раз. Устройства установлены в метро, на МЦД и МЦК, а также на пригородных ж/д направлениях.
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Новости Москвы , Видео , Курский вокзал , Максим Ликсутов
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