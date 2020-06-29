Названы самые часто забываемые покупки москвичей 

Сервис экспресс-доставки «Самокат» назвал продукты, которые жители Москвы чаще всего забывают купить в магазине и докупают потом. Об этом сообщает The Village.

Компания проанализировала более 200 тысяч небольших онлайн-покупок (максимум из трех товаров) за июнь, которые были оформлены вслед за крупными заказами. Выяснилось, что среди забытых москвичами продуктов чаще всего встречаются сладкая газировка, хлеб, лаваш, вода, молоко, бананы, лук, квас, а также чипсы, которые особо востребованы покупателями ближе к ночи.

Ранее в июне в сети появилось видео, как житель Москвы пришел в магазин с ножом, чтобы его ограбить, но, поговорив с продавщицей, передумал, обнял ее и ушел. Он объяснил, что ему стало стыдно, и «мозги встали на место».