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Движение ограничат на юго-западе Москвы из-за закрытия Сокольнической линии 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Движение на юго-западе города ограничат
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение транспорта ограничат на юго-западе Москвы с 4 по 7 июля из-за закрытия Сокольнической линии метро, сообщает пресс-служба столичной подземки.
В течение трех дней для пассажиров будут недоступны станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка". Движение для автомобилистов в районе станций ограничат, поскольку будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта.
Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД физически обособит 7,8 километра выделенных полос:
на подъездной дороге к ОРП "Саларьево" на участке автодороги Солнцево — Бутово — Видное между Киевским и Калужским шоссе, и в районе станции метро "Коммунарка" на дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая".
Водителям такси напомнили, что проезд по выделенкам будет разрешен только для наземного городского транспорта. Помимо этого, ограничат движение по следующим участкам:
дублеру автодороги Солнцево — Бутово — Видное (перед Проектируемым проездом №907) — одной из двух полос; Проектируемому проезду №905 (перед улицей Саларьевская) — одной из двух полос.
На участке улицы Саларьевская от Проектируемого проезда №905 до автодороги Солнцево — Бутово — Видное будет запрещена парковка.
Второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковая закроют.
Водителей призывают заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом, и не оставлять автомобили под запрещающими знаками.
Ранее в июне сообщалось, что в 23 тоннелях Москвы разрешат перестраиваться между рядами. В Центре организации дорожного движения объяснили, что это будет возможно только на ограниченных участках пути.
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Новости Москвы , Другое , Московская область
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